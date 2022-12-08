Понад 70 000 грн за сприяння в незаконному перетині держкордону – на Буковині судитимуть жителя Луганщини, який хотів підкупити прикордонника
Чернівецька окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина, який надав керівнику підрозділу прикордонної служби неправомірну вигоду за організацію незаконного перетину держкордону (ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 332 КК України).
За даними слідства, житель Луганщини за неправомірну вигоду у сумі 70500 грн намагався вирішити питання з начальником одного зі структурних підрозділів відділу прикордонної служби «Герца» 31 прикордонного загону ДПС України, щодо нелегального перетину кордону. За вказану суму громадянин просив прикордонника організувати перетин кордон з Румунією поза пунктами пропуску для нього та його 24-річного сина.
Після надання неправомірної вигоди, чоловіка затримали правоохоронці.
Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції та СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу відділу внутрішньої та власної безпеки по Чернівецькому прикордонному загону ГВВБ «Захід» ДПС України.Tweet