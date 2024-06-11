Понад ₴700 тис. збитків на закупівлі електроенергії – підозрюють начальника відділу освіти міськради на Дніпропетровщині

За процесуального керівництва Павлоградської окружної прокуратури повідомлено про підозру начальнику відділу освіти однієї із міських рад області у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1, 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, між відділом освіти та товариством укладено договір про постачання електричної енергії для закладів освіти Павлоградського району.

Підозрюваний неодноразово вносив зміни до договору шляхом укладання додаткових угод, у яких штучно завищував вартість електроенергії.

Внаслідок протиправних дій службовця місцевому бюджету спричинено збитків на суму 700 тис грн.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Павлоградського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури