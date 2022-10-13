Понад ₴71 млн. несплачених податків та легалізація доходів через махінації на ринку криптовалют – 7 особам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва викрито стійке злочинне об’єднання. Семи учасникам повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, підозрювані для реалізації схеми ухилення від сплати податків використовували ресурси з обміну електронних коштів, які дозволяють користувачам, у тому числі з РФ, а також так званих «ЛНР/ДНР», конвертувати готівкові та безготівкові кошти у криптовалюту та навпаки.

Фінансові операції здійснювалися в обхід вимог українського законодавства у сфері регулювання таких послуг, без відображення відповідних операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів та сплати обов’язкових платежів до державного бюджету України.

За висновком економічно-судової експертизи за період 2017-2020 років такі дії учасників схеми призвели до фактичного ненадходження до бюджету понад 71 млн грн у вигляді податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Незаконно отримані прибутки вони легалізовували шляхом придбання квартир, земельних ділянок та іншого майна.

Наразі до суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Раніше у фігурантів кримінального провадження були проведені обшуки, у ході яких правоохоронці вилучили понад 830 кг банківського срібла у злитках та грошові кошти у сумі близько 50 млн грн у різній валюті – 830 тис євро, 470 тис доларів США та 460 тис грн. На вилучені грошові кошти, а також придбане підозрюваними майно – 6 земельних ділянок та 3 квартири, судом накладено арешт та їх передано в управління АРМА. Загальна вартість арештованого майна становить понад 100 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Дарницького УП ГУ Нацполіції в м. Києві.

Київська міська прокуратура