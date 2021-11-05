Понад ₴8 млн. збитків державі – прокуратура домоглася скасування незаконно укладених договорів на закупівлю теплової енергії

За наслідками розгляду у суді 4-х позовних заяв Ізюмська окружна прокуратура Харківської області домоглася скасування незаконних рішень та договорів щодо закупівлі теплової енергії на суму понад 8 млн грн.

Як розповів керівник окружної прокуратури Микола Дементьєв, під час вивчення даних електронної системи «РroZorro» окружною прокуратурою встановлено, що на початку 2021 року відділом Борівської селищної ради Ізюмського району проведено закупівлю теплової енергії на суму понад 8 млн грн та укладено відповідні договори.

Встановлено, що укладення вказаних угод відбулось з порушенням вимог законодавства. Так, селищною радою, тобто замовником, не проведено відкриті торги і натомість безпідставно застосовано переговорну процедуру закупівлі з місцевим комунальним підприємством. У результаті інші учасники були позбавлені можливості надати свої пропозиції для участі в тендері та створені підстави для надмірного витрачання бюджетних коштів.

Такими діями знівельовано намагання держави створити умови для ефективного використання бюджетних коштів при закупівлі товарів, робіт та послуг шляхом застосування відповідних механізмів при проведенні закупівель, які визначені в Законі України «Про публічні закупвлі».

Вказані порушення вимог законодавства стали підставою для вжиття заходів представницького характеру шляхом пред’явлення прокуратурою відповідних позовів до суду.

Завдяки принциповій позиції окружної прокуратури за результатами розглядів судових справ Господарським судом Харківської області інтереси держави в бюджетній сфері поновлені.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури