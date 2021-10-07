Понад 8 років за гратами проведе житель Закарпатської області, який побив до смерті липовчанина

33-річного підсудного оперативники відділу поліції № 4 Вінницького районного управління поліції затримали в червні цього року відразу після вчинення злочину. Зловмисник жорстоко побив потерпілого за місцем його проживання. Травми, отримані чоловіком, виявились несумісними з життям.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що тілесні ушкодження 56-річний чоловік отримав під час конфлікту зі своїм знайомим. 33-річний зловмисник руками та ногами побив потерпілого та залишив його у безпорадному стані. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці пригоди.

Встановлено, що підсудний раніше притягувався до кримінальної відповідальності та вчинив злочин в стані алкогольного сп’яніння.

Липовецький районний суд визнав підсудного винним у вчиненні інкримінованого йому злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого), та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років 6 місяців.

Відділ комунікації поліції Вінницької області