Понад 80 кг кокаїну у металевих трубах – судитимуть іноземних наркоконтрабандистів (фото)

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох громадян Ізраїлю, обвинувачених у контрабанді наркотичних засобів (ч. 3 ст. 305 КК України).

За даними слідства, наприкінці серпня минулого року іноземці перемістили, з приховуванням від митного контролю, наркотичний засіб в одному із контейнерів через Одеський морський торгівельний порт.

Наркотик прибув з Республіки Перу у контейнері всередині конструкцій верстату, розфасований у 114 брикетах, більшість з яких мають своє фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату.

Вартість вилученої партії кокаїну на «чорному ринку» складає орієнтовно 30 млн дол США.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Південного регіонального управління ДПС України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора