​​Понад ₴80 тис. за оформлення довічної групи інвалідності – на Київщині викрито лікаря МСЕК та його спільника

За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури викрито і повідомлено про підозру лікарю – експерту Київського обласного бюро медико-соціальної експертизи і його спільнику за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за прийняття рішення (ч. 3 ст. 369-2 КК України)

За даними слідства, підозрювані сприяли громадянину в отриманні ним II групи інвалідності довічно. За понад 80 тис. грн йому оформили необхідну медичну документацію про проходження лікування та присвоєння вказаної групи.

Осіб затримано у порядку ст. 208 КПК України під час отримання останньої частини обумовленої суми в розмірі 700 доларів США. Встановлюються інші причетні до скоєння злочину особи.

Посереднику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, лікарю – домашній арешт.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання затриманих виявлено та вилучено готівку, а також медичну документацію.

Досудове розслідування здійснюється Білоцерківським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Білоцерківського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура