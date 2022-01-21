Понад ₴800 тис. збитків при одержанні послуг – на Запоріжжі підозрюється ексзаступник директора держпідприємства у сфері енергетики

Прокурори Запорізької обласної прокуратури повідомили про підозру колишньому заступнику директора державного підприємства області у сфері енергетики за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, держпідприємством та суб’єктом підприємництва укладено договір про надання послуг із лікувально-профілактичного харчування персоналу підприємства у його виробничих приміщеннях. Однак в умовах цивільної угоди умисно не передбачено обов’язки щодо сплати комерційною структурою комунальних платежів за водопостачання та водовідведення, які виникали під час надання послуг, а також витрат на ремонт приміщень, якими вона фактично користувалася.

У результаті таких дій державне підприємство вимушено було понести зайві амортизаційні відрахування та витрати на оплату комунальних послуг замість суб’єкта господарювання на суму понад 800 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури