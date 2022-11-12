Понад ₴850 тис. стягнули з колишнього травматолога зі Стрия, з вини якого померла людина

Стрийською окружною прокуратурою забезпечено виконання судового рішення про стягнення з колишнього лікаря-травматолога Стрийської центральної районної лікарні понад 850 тис. грн.

У квітні 2019 року Стрийський міськрайонний суд стягнув з Стрийської районної лікарні понад 850 тис. грн компенсації матеріальної та моральної шкоди, завданої родині пацієнта, який помер через неналежне виконання лікарем медзакладу своїх службових обов’язків.

Згодом Стрийська окружна прокуратура звернулась до суду в інтересах Стрийської районної ради і районної лікарні про стягнення з лікаря коштів, які сплатила лікарня за рахунок місцевого бюджету. Суд задовольнив позов позовні вимоги прокуратури.

Судове рішення про стягнення із лікаря зазначеної суми було ухвалене на початку минулого року, однак фігурант не квапився його виконувати. На цей час державний виконавець виніс постанову про закінчення провадження – у зв’язку з повним виконанням рішення суду.

Відтак, місцевому бюджету міста Стрий повернуто кошти, які на виконання рішення Стрийського міськрайонного суду лікарня сплатила як відшкодування родині чоловіка, що помер внаслідок дій її працівника під час виконання службових обов’язків.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури