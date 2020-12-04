Понад мільйон гривень збитків державі – судитимуть екс-керівника ГУНП у Вінницькій області та його підлеглого

Вінницькою обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника ГУНП у Вінницькій області та його підлеглого, які вчинили службове підроблення офіційних документів, в результаті чого розтратили бюджетні кошти на загальну суму 1 млн 100 тис. грн (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства правоохоронці, зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2018 ‒ 2019 років вносили неправдиві відомості до актів виконаних робіт щодо сервісного технічного обслуговування та поточного ремонту службового автотранспорту, на підставі яких, систематично здійснювали списання (перерахування) бюджетних коштів з казначейського рахунку Головного управління Національної поліції у Вінницькій області на користь однієї із юридичних осіб у Вінниці. Насправді ж, фактично, службові автомобілі не ремонтувались.

Згідно з висновком експертизи заподіяно 1 млн 100 тис. грн збитків. З метою їх відшкодування пред’явлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому, процесуальне керівництво здійснювалося Вінницькою обласною прокуратурою.

За інкриміновані злочини передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури