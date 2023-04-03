Понад мільйон гривень збитків під час ремонту дитячого санаторію – судитимуть замовника та підрядника

Ювенальні прокурори Бучанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно директора товариства за фактами заволодіння чужим майном та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України), а також ексвиконувача обов’язків головного лікаря одного з дитячих санаторіїв за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у грудні 2021 року між дитячим спеціалізованим санаторієм Київської області та товариством укладено договір підряду щодо проведення капітального ремонту приміщень закладу за понад 1,5 млн грн бюджетних коштів.

Директор підприємства, не виконавши у повному обсязі будівельні роботи, через підлеглого працівника забезпечив надання замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт з недостовірними даними.

У свою чергу, ексвиконувач обов’язків головного лікаря не перевірив обсяги фактично виконаних робіт та використаних будматеріалів і підписав надані підрядником офіційні документи. Вони слугували підставою для перерахування товариству бюджетних коштів.

Після отримання коштів від санаторію директор товариства вчинив ряд фінансових операцій, використавши протиправно набуті грошові кошти у господарській діяльності очолюваного підприємства. Таким чином він легалізував майно, одержане злочинним шляхом.

Відповідно до експертизи, вартість невиконаних робіт становить понад 1,1 млн грн. Внаслідок протиправних дій обвинувачених державі спричинені збитки на вказану суму.

Під час досудового розслідування вказані збитки повністю відшкодовані.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура