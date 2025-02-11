Понад п’ять років позбавлення волі – вирок отримав винуватець п’яної смертельної ДТП на Волині

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 55-річного жителя села Залісоче Луцького району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп’яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження та смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Увечері 07 березня 2024 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля «Volkswagen Passat», на автодорозі поблизу селища Грем’яче Луцького району не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та з’їхав у кювет, де авто зіткнулося із бетонною спорудою.

У результаті ДТП троє пасажирів отримали травми, а один – 49-річний чоловік – загинув.

Суд призначив водію покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 5 років.

Пресслужба обласної прокуратури