Понад пів мільйона гривень за купівлю нібито російських ліків здерли шахраї з жительки Миколаєва

Зловмисники, видаючи себе за співробітників правоохоронних органів, переконали жінку, що вона нібито підозрюється у спонсоруванні країни-агресора через купівлю ліків нібито російського виробництва, виманили у неї заощадження як у гривні, так і у іноземній валюті. Поліцейські за вказаним фактом розпочали розслідування та встановлюють особи аферистів.

До відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління звернулась 74-річна місцева мешканка, яка повідомила, що стала жертвою шахраїв. Заявниця розповіла, що майже два місяці тому їй на месенджер зателефонував невідомий та представився співробітником правоохоронних органів. Співрозмовник повідомив жінці, що їй загрожує кримінальна відповідальність за те, що вона здійснювала покупки ліків, для лікування суглобів, які начебто вироблені в рф, тим самим підтримує країну-агресора.

Під приводом уникнення «кримінальної відповідальності» аферисти поступово заволоділи довірою потерпілої. Протягом кількох днів жінка спілкувалась із різними «правоохоронцями», які давали їй вказівки, що нібито мали допомогти уникнути проблем із законом.

Дізнавшись, що жінка має значну суму коштів, отриманих від продажу нерухомості, шахраї повідомили, що гроші необхідно привезти до столиці для декларування. Коли ж потерпіла відмовилась їхати, їй повідомили, що гроші забере їхній кур’єр.

Обговоривши час та місце зустрічі, потерпіла передала кур’єру свої заощадження у сумі 14 тисяч 360 доларів США та 30 тисяч гривень, начебто тимчасово – до завершення перевірки. Після цього «правоохоронці» перестали виходити на зв’язок.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років із конфіскацією майна.

Поліція вкотре застерігає та нагадує:

не довіряйте незнайомцям, які представляються співробітниками правоохоронних чи державних органів. Справжні співробітники спецслужб ніколи не вирішують службові питання телефоном і не вимагають грошей «для уникнення відповідальності»;

перевіряйте отриману інформацію. Якщо вам телефонують із подібними звинуваченнями — негайно припиніть розмову та самостійно зателефонуйте на спецлінію 102;

не повідомляйте особисті чи банківські дані. Нікому не розповідайте, скільки маєте коштів, не передавайте їх «кур’єрам» чи «представникам установ».

Пам’ятайте, жодна державна структура не проводить «перевірок» готівкових коштів і не приймає їх від громадян для «декларування» чи «перевірки походження».

Відділ комунікації поліції Миколаївської області