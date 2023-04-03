Понад пів мільйона збитків державі під час капремонт водогону: у службовій недбалості підозрюється інженер технагляду

За процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру інженеру технічного нагляду у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2016 року між ТОВ та одним із Департаментів ХОДА укладено договір підряду щодо проведення капітального ремонту водогону в м. Красноград Харківської області.

У подальшому між Департаментом ХОДА та інженером укладено договір на здійснення технічного нагляду за проведенням робіт по вказаному об’єкту.

Проте свої службові обов‘язки підозрюваний професійно не виконав. Він не перевірив відповідність обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації на вказаному об`єкті. Також інженер не проконтролював належним чином дотримання підрядною організацією під час будівництва умов, передбачених Державними будівельними нормами і правилами України. «Закривши очі», він підтвердив факт виконання робіт, підписав та завірив своєю печаткою акти виконаних робіт, до змісту яких включені перелік та обсяги робіт, які фактично не виконувалися, та матеріали, які не застосовувались.

У результаті неналежного виконання обов’язків інженером технічного нагляду державі спричинено матеріальну шкоду на суму понад 500 тис. гривень.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура