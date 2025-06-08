Понад півмільйона гривень втратила 15-річна буковинка через шахрайську схему з підробітком в інтернеті

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути пильними та не піддаватися на сумнівні пропозиції легкого онлайн-заробітку. Не виконуйте вказівки незнайомців, а також в жодному випадку не переказуйте кошти на невідомі рахунки.

Учора, 6 червня, до Чернівецького районного управління поліції звернувся 40-річний місцевий житель та повідомив про те, що його донька стала жертвою шахрайства.

Зі слів заявника, в одній із соціальних мереж, під приводом надання дистанційної роботи невідомі особи заволоділи коштами у сумі 548 тисяч гривень. 15-річна донька заявника довірилася нібито «роботодавцю» та самостійно перерахувала гроші на невідомі банківські рахунки.

За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Буковинські поліцейські рекомендують під час пошуку онлайн-заробітку дотримуватися наступних порад:

– шукайте вакансії з офіційним працевлаштуванням;

– не довіряйте пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма – скоріше за все це аферисти;

– в жодному разі не здійснюйте переказів коштів на невідомі рахунки;

– не переходьте за підозрілими посиланнями, адже за ними може приховуватися фішинговий ресурс.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області