Понад півмільйона збитків місцевому бюджету – у Житомирі повідомили про підозру колишньому директору комунального підприємства

За процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури колишньому директору комунального підприємства Житомирської міськради повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідство встановило, що підозрюваний у 2021 році уклав з приватним товариством договір про закупівлю майже 200 тис. літрів дизельного пального на суму 4,3 млн грн. Закуплене за бюджетні кошти пальне призначалося для потреб комунального автомобільного підприємства, яке він на той час очолював.

Згодом постачальник запропонував укласти до основного договору ще декілька угод, якими збільшено вартість пального та зменшено обсяг товару. Директор, не переконавшись в економічній доцільності та обґрунтованості пропозиції, уклав такі угоди.

Унаслідок цього комунальному підприємству спричинено шкоди на понад 530 тис. грн.

Наразі вирішується питання щодо стягнення з підозрюваного заподіяної шкоди. Також, з метою відшкодування заподіяних збитків, вживаються заходи щодо накладення арешту на належне йому майно.

Досудове розслідування проводить Житомирське райуправління поліції.

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури