Понад тиждень утримували та вимагали гроші у викраденого підприємця – на Полтавщині троє іноземців отримали по 10 років ув’язнення

За публічного обвинувачення прокурорів Полтавської обласної прокуратури трьох іноземців визнано винними у готуванні до умисного вбивства, викраденні та незаконному позбавленні волі підприємця, вимаганні передачі майна, з погрозою вбивства, незаконному заволодінні транспортним засобом, вчинених за попередньою змовою групою осіб, поєднаних із насильством (ч. 1 ст. 14, п. п. 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 146; ч. 3 ст. 189; ч. 3 ст. 289 КК України).

Кожного із чоловіків позбавлено волі на 10 років.

Доведено, що 30 грудня 2021 року в м. Пирятин іноземці силоміць заштовхали в автомобіль місцевого підприємця і вивезли в Київську область. Зупинивши авто на околиці м. Ірпінь, вони вимагали у потерпілого 400 тис доларів США, а в подальшому збільшили суму до 1 млн доларів США. Свої дії супроводжували погрозами застосування насильства та вбивством.

Отримавши відмову, підприємця привезли у лісовий масив, де погрожували зброєю та побили до втрати свідомості. У подальшому чоловіка утримували в одному з будинків Києва понад тиждень.

Зрозумівши, що грошей одержати не вдасться, нападники вирішили вбити потерпілого, а тіло втопити у річці. З метою реалізації задуманого вони придбали надувний човен, металеву гантель вагою 20 кг і дріт.

На початку січня 2022 року правоохоронці затримали зловмисників.

Свою вину у злочинах обвинувачені не визнали. До набрання вироком законної сили вони перебуватимуть під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ВП № 1 Лубенського РВП та СУ ГУНП в Полтавській області.

Офіс Генпрокурора