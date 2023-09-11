Поновився на посаді під приводом «фіктивної» мобілізації – одеського митника підозрюють у наданні недостовірних доказів суду та шахрайстві

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру державному інспектору одного з відділів митного поста «Одеса-порт» Одеської митниці за фактами подання завідомо недостовірних доказів до суду та шахрайства (ч. 2 ст. 384, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, з метою поновлення на посаді та отримання коштів від держави за вимушений прогул, подав до Одеського окружного адміністративного суду недостовірні докази свого «незаконного» звільнення з митниці у квітні минулого року.

Зокрема, він надав суду копію Витягу з наказу про нібито його зарахування у списки особового складу до одного з прикордонних загонів ДПСУ, що стало підставою для задоволення його позивних вимог.

Так, рішенням суду митника поновлено на посаді та зобов’язано виплатити йому компенсацію у розмірі понад 260 тис гривень.

Слід зазначити, що відповідні документи щодо зарахування держінспектора до лав прикордонників не реєструвались та йому не видавались.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників СБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури