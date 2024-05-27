Попереджено незаконне вибуття з держвласності готельного комплексу «Феофанія» вартістю ₴454 млн.

Київська міська прокуратура в ході моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень встановила, що фізична особа на початку 2022 року ініціювала штучний спір з Національною академією наук України про визнання права власності на готельний комплекс, який вона начебто викупила у держави ще в 1995 році.

З метою захисту інтересів держави міською прокуратурою здійснено вступ у розгляд справи, яка ініційована фізичною особою задля заволодіння вказаним державним майном.

Завдяки активній позиції Київської міської прокуратури Голосіївським районним судом міста Києва відмовлено у задоволенні позову фізичної особи.

Таким чином попереджена незаконне вибуття з державної власності готельного комплексу «Феофанія» площею майже 7 тис. кв.м та вартістю 454 млн грн.

Київська міська прокуратура