Попереджено незаконне заволодіння гідроспорудою у Липовці на Вінниччині вартістю ₴19 млн.

Під час моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень Немирівською окружною прокуратурою виявлено рішення Липовецького районного суду Вінницької області, постановлене всупереч інтересам держави, та його оскаржено в апеляційному порядку.

Йдеться про рішення, яким задоволено заяву громадянина до Липовецької міської ради про встановлення факту укладення договору купівлі-продажу та набуття ним права власності на гідротехнічну споруду площею 800 м² вартістю 19 млн грн в урочищі «Берест» на річці Скакунка (притока річки Соб басейну р. Південного Бугу).

Ухвалюючи рішення, суд не взяв до уваги, що наданий позивачем договір від 2000 року не засвідчений нотаріально та попередній власник не мав права на відчуження майна.

До того ж, гідротехнічна споруда нерозривно пов’язана з водним об’єктом та земельною ділянкою, на якій розташована, і не може бути відокремлена від останніх.

Тож суд фактично позбавив Липовецьку міську громаду права власності на гідротехнічну споруду, а відтак – змоги отримувати додаткові кошти у бюджет від оренди майна.

Зважаючи на очевидний характер порушень інтересів держави й громади, прокуратурою подано апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.

Вінницьким апеляційним судом її задоволено, відтак попереджено незаконне заволодіння гідроспорудою.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури