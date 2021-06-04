Попереджено незаконну передачу в користування одного з найбільших родовищ літієвих руд в Україні

За принципової позиції Офісу Генерального прокурора Господарським судом м. Києва приватному товариству відмовлено в задоволенні позову про користування надрами.

Встановлено, що приватне товариство, попри вимоги законодавства та за відсутності у нього спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону, звернулося до суду з позовом до Державної служби геології та надр України про визнання права користування й усунення перешкод у користуванні Шевченківським родовищем літієвих руд у Донецькій області.

Офіс Генерального прокурора здійснив вступ у зазначену справу для захисту інтересів держави щодо користування природними ресурсами у встановленому законодавством порядку.

Обґрунтовуючи свою позицію, прокурор наполягав на тому, що підприємство незаконно поза конкурсом намагається отримати у користування для видобування літієвих руд Шевченківське родовище.

Офіс Генпрокурора