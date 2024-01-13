Попереджено узаконення самочинно збудованої бази відпочинку на «Вінницьких Мальдівах» (фото, відео)

Вінницька обласна прокуратура ефективно відреагувала на самовільне зайняття земельної ділянки та незаконне будівництво у відпочинковій зоні біля Черепашинського кар’єру.

Унікальна локація знаходиться біля села Черепашинці Хмільницького району на Вінниччині. Озеро, яке виникло на місці недіючого гранітного кар’єру, називають «Вінницькими Мальдівами».

Прокурори встановили, що на землях комунальної власності неподалік водойми громадянин самочинно побудував базу відпочинку – два кафе з терасами і альтанками та допоміжні споруди. Їх загальна площа становить понад 300 кв. м.

У 2022 році він звернувся до суду для узаконення самобуду. Суд вимоги позивача задовольнив – визнав його власником протиправно побудованих об’єктів.

Судове рішення прокуратура оскаржила в апеляційному порядку, оскільки фізична особа не надала дозвільних документів ні на будівництво, ні на користування землею, цільовим призначенням якої є обслуговування промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики й оборони.

Також не було надано висновків компетентних органів про додержання архітектурних, екологічних, санітарних, протипожежних та іншим норм під час будівництва. Відтак експлуатація закладу громадського харчування становила небезпеку для життя та здоров’я людей.

Коментують: керівник Вінницької обласної прокуратури Олексій Химченко та заступник начальника відділу управління представництва інтересів держави в суді Вінницької обласної прокуратури Дмитро Клименко.

В апеляційній скарзі прокуратура вимагала скасувати рішення суду. Наполягала на тому, що самовільна діяльність могла стати підставою для незаконного вибуття земельної ділянки з власності громади. За таких обставин люди не мали б вільного доступу до відпочинкової зони біля водойми.

У червні 2023 року суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури та відмовив у задоволенні позову забудовника. На виконання рішення суду вилучено відомості про право власності на об’єкти самочинного будівництва за ним з Державного реєстру речових прав.

Фізособа не погодилася з цим рішенням та оскаржила його до Верховного Суду. Ухвалою від 5 січня 2024 року Верховний Суд остаточно відмовив у відкритті провадження та повернув касаційну скаргу.

Додамо, що за фактом незаконного будівництва на «Вінницьких Мальдівах» розслідується кримінальне провадження. Забудовнику-порушнику повідомлено про підозру у самовільному будівництві будівель/споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 3 ст. 197-1 КК України). Наразі обвинувальний акт направлено до суду для розгляду та притягнення до відповідальності за протиправні дії.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури