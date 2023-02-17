Попереджено вибуття із державласності понад 29 тис. га Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської обласної прокуратури, за результатами моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень, здійснили вступ у господарську справу про скасування державної реєстрації земельних ділянок Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Предметом судового спору стали три земельні ділянки загальною площею понад 29 тисяч гектарів, які на думку Поліської селищної ради Вишгородського району відведені заповіднику за рахунок земель комунальної власності.

У ході розгляду даної справи, прокурори надали суду переконливі докази віднесення спірних територій до об’єкта природно-заповідного фонду – Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Їх власником є кабінет Міністрів України.

Завдяки принциповій позиції прокуратури Господарський суд Київської області відмовив у задоволенні позовних вимог селищної ради. Відтак прокурори забезпечили захист інтересів держави.

Київська обласна прокуратура