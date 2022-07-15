Попри заборону суду, чоловік продовжував роз’їжджати на авто та намагався підкупити поліцейського

За процесуального керівництва прокурорів Жовківської окружної прокуратури повідомлено про підозру 25-річному чоловіку у пропозиції та наданні працівникам поліції неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 369 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні цього року в одному із сіл Львівського району патрульні зупинили автомобіль, яким керував фігурант. В ході перевірки даних особи водія правоохоронці встановили, що у квітні поточного року за вироком суду чоловік засуджений за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України) із призначенням іспитового строку та позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки.

У подальшому, фігурант усвідомлюючи, що вчинив правопорушення та не бажаючи настання негативних правових наслідків для себе, в тому числі із можливим притягненням до кримінальної відповідальності, запропонував та надав хабар поліцейському. Підозрюваний поклав 150 Євро у кишені панелі навпроти переднього пасажирського сидіння службового автомобіля. Правоохоронець від наданої неправомірної вигоди відмовився та викликав СОГ.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ відділення поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її’ вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури