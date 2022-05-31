Попросив про допомогу, а залишився без палива та авто: чоловік обікрав свого товариша та угнав його машину

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, та за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці квітня 2022 року у зв’язку з виїздом через військові дії 47-річний чоловік передав своєму знайомому ключі від будинку у м. Дергачі. При цьому господар домоволодіння заборонив використовувати розташоване там майно для власних потреб без його відома.

Але знайомий не послухав свого друга та вкрав у нього 160 літрів палива. І на цьому «добрий» товариш не зупинився. Він вирішив також і заволодіти автівкою свого знайомого. Проте під час поїздки на чужому авто його помітив місцевий мешканець, який знав, кому насправді належить транспортний засіб. Він попросив чоловіка зупинитись, забрав у «добродія» ключі від автомобіля та залишив авто на прохання справжнього власника у своєму подвір’ї.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура