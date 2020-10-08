Попытка подкупа главы Винницкой ОГА: задержанным оказался глава Службы автомобильных дорог области

В Винницкой области разоблачили «на горячем» директора одного из предприятий, который предложил 4,2 млн грн главе ОГА за решение вопроса об изменении бюджетных расходов.

Как сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий, речь идет о главе Службы автомобильных дорог в Винницкой области Игоре Алексееве, передает УНН.

«… сегодня задержано главу Службы автомобильных дорог в Винницкой области Игоря Алексеева», — написал Криклий.

Он отметил, что уже зарегистрировано соответствующее уголовное производство НАБУ.

«Алексеев предлагал 4,2 млн грн взятки председателю Винницкой ОГА Сергею Борзову за решение вопроса погашения задолженности и выделение бюджета за ранее поставленное оборудование в одно из коммунальных учреждений области», — сообщил министр.

Как сообщал УНН, в Винницкой области разоблачили «на горячем» директора одного из предприятий, который предложил 4,2 млн грн главе ОГА за решение вопроса об изменении бюджетных расходов. Директора предприятия уличили в момент передачи 200 тыс. грн главе ОГА.