Попытка захвата власти: на Харьковщине предотвратили незаконный референдум

В Харьковской области Служба безопасности Украины предотвратила попытку захвата власти путем проведения незаконного референдума. Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, глава одного из населенных пунктов Лозовского района 21 сентября подписал незаконное решение сессии совета о назначении местного референдума для создания объединенной территориальной общины. Он вместе с депутатами решил, что новая община должна объединить еще семь соседних сел.

Отмечается, что из-за проведения референдума чиновники планировали придать своему решению статус легитимного. Однако СБУ предупреждает о недопустимости таких действий, предусмотренных ст. 110 Уголовного кодекса Украины, которые могут привести к нарушению целостности и суверенитета государства.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители начали устанавливать лица, причастных к противоправной деятельности, а также изымать вещественные доказательства. // РБК-Украина