Про це Порошенко заявив під час погоджувальної ради у Парламенті.

Зеленський підтримав санкції США проти Коломойського | Українська правда

Зеленський підтримав санкції США проти Коломойського

Петро Порошенко закликав Володимира Зеленського переходити від заяв до конкретних кримінальних справ.

“Слава Богу, Зеленський вимовив слово “Коломойський”, бо він нібито підтримує санкції. Це не справа українського президента – “підтримувати”, – зауважив лідер “Європейської Солідарності”.

“Є правоохоронні органи – пред’являйте обвинувачення, запроторте за грати, поверніть гроші. У першу чергу ті, які отримали “95 квартал” і ваша команда від Коломойського”, – наголосив п’ятий президент.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки запровадили візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини. Поки реакції українських правоохоронних органів не було. Однак у США цю новину активно обговорюють.

У Держдепі США переконані, що Коломойський намагається підірвати демократичні процеси в Україні.

  • Раніше американська газета The Washington Post написала,  західні партнери чекають від Зеленського рішучого розриву з Коломойським.