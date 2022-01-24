Порушення громадського порядку, перешкоджання діяльності міськради, тілесні ушкодження – на Сумщині повідомили про підозру міському голові

Сьогодні слідчими Конотопського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомлено про підозру міському голові одного з населених пунктів Конотопського району за фактом грубого порушення громадського порядку та тривалого перешкоджання нормальній діяльності міської ради, що супроводжувалось спричиненням тілесних ушкоджень посадовим особам, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України).

За даними слідства, події відбувались 18 листопада 2021 року в приміщенні міської ради. У кабінет секретаря вказаної міської ради, який до того часу виконував обов’язки міського голови, зайшов поновлений рішенням суду на посаді очільник міста у супроводі двох осіб.

Проявляючи особливу зухвалість та викрикуючи образливі та погрозливі висловлювання, міський голова вимагав у секретаря віддати йому печатку, негайно покинути службовий кабінет та будівлю міської ради. Оскільки секретар відмовився виконати вимоги, міський голова разом з двома спільниками, застосовуючи фізичну силу та наносячи удари, виштовхали його із кабінету в коридор, а потім і на вулицю. Заступника міського голови, який намагався завадити їх протиправним діям, також силою змусили покинути будівлю міської ради.

Відповідно до висновку експертизи, секретарю міської ради та заступнику міського голови спричинено легкі тілесні ушкодження. Разом з тим, за фактом грубого порушення громадського порядку одному із чоловіків, який супроводжував міського голову та застосовував силу до посадовців, повідомлено про підозру. Стосовно іншого триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Сумської області