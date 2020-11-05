Порушення законів та звичаїв війни: кримським окупаційним суддям повідомлено про підозри

За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополя повідомлено про підозри «заступнику голови суду» та «судді» незаконно створеного «Евпаторийского городского суда Республики Крым» за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв ведення війни). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Слідством встановлено, що вказані «судді», перейшовши на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта, своїми діями сприяли становленню та зміцненню окупаційної влади Російської Федерації.Зокрема, підозрювані сприяли реалізації політики витіснення незгодних з окупаційним режимом громадян та заміщення цивільного населення окупованого півострова.



Відтак, розуміючи, що правосуддя на тимчасово окупованому півострові повинно здійснюватися відповідно до законодавства України, порушуючи положення Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, «судді» незаконно притягували до адміністративної відповідальності громадян України, за нібито «порушення режиму перебування на території РФ у зв’язку з відсутністю документів, що дозволяють перебування в Криму». Хоча жодні додаткові дозволи для проживання на ТОТ АР Крим та м. Севастополь за національним законодавством України не передбачені. Своїми незаконними рішеннями «судді» призначали покарання у вигляді штрафів та адміністративного «видворення за межі РФ», а фактично з території АР Крим та м. Севастополя. Досудовим розслідуванням встановлено близько 40 аналогічних незаконних рішень підозрюваних про депортацію громадян України з території АР Крим.

Таким чином, підозрювані порушили закони та звичаї війни (ч.1 ст. 438 КК України), зокрема, норми міжнародного гуманітарного права, передбачені статтями 47, 49, 64, 67, 70 та 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року та п. а ст. 4 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I) від 8 червня 1977 року.

На даний час, підозрюваних оголошено в розшук.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прокуратура АРК та м. Севастополя