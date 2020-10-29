Порушника у рясі затримали біля кордону з РФ (фото)

Незвичайного порушника, який намагався перетнути українсько-російський кордон, затримали прикордонники на Сумщині.

Його правоохоронці зупинили учора неподалік держрубежу, в районі населеного пункту Старикове, що у Глухівському районі.

Інформацію про рух невідомої особи в бік державного кордону прикордонники отримали від місцевого жителя. Група реагування, яка негайно вибула на вказаний напрямок, виявила та затримала порушника. Ним виявився 45-річний громадянин Болгарії, священнослужитель.

Під час перевірки прикордонники встановили, що він потрапив в Україну ще наприкінці серпня встановленим порядком — через один із пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Однак згодом, як пояснив сам подорожувальник, через відсутність російської візи вирішив незаконно перетнути кордон з території України до Росії поза встановленими пунктами пропуску. Також священнослужитель розповів, що нібито прямував до російської столиці для подальшої служби в Храмі Святого Миколая.

Наразі за спробу незаконного перетинання державного кордону України рішенням суду іноземця притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 204 КУпАП у вигляді штрафу в розмірі 3400 грн. Крім цього, стосовно порушника прийнято рішення про заборону в’їзду на територію України строком на 3 роки. // Вартові еспресо