Посадовець АТ «Укрзалізниця» за $2,5 тис. хабаря намагався приховати збитки, завдані ДП з його вини

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва викрито посадовця регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, керівник одного з локомотивних депо регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», намагаючись приховати виявлені Офісом безпеки АТ «Укрзалізниця» недоліки обліку та використання дизельного палива, що завдали збитки державній компанії, пообіцяв керівнику ревізійної комісії Офісу безпеки АТ «Укрзалізниця» неправомірну вигоду. Зокрема, за невідображення у відповідному акті ревізії виявлених недоліків вказаний посадовець АТ «Укрзалізниця» запропонував ревізору неправомірну вигоду у сумі 2,5 тис доларів США.

Вказані кошти організатор корупційного схеми 19.04.2021 передав через інших осіб швидкісним поїздом Інтерсіті сполученням «Харків-Київ».

Того ж дня у ході контролю за вчиненням злочину на залізничному вокзалі ст. Київ-Пасажирський зафіксовано факт передачі грошових коштів з одночасним затриманням у м. Харкові організатора корупційного механізму у порядку ст. 208 КПК України.

20.04.2021 затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Викриття корупційного злочину проведено прокурорами спільно з оперативниками ГУ КЗЕ СБ України спільно з УСБУ в Харківській області, Офісом безпеки АТ «Укрзалізниця» та слідчими Печерського УП ГУ НП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура