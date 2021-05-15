Посадовець Держгеокадастру за $10 тис. «закрив очі» на порушення

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру посадовій особі одного із відділів Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області.

За даними слідства, посадовець вимагав та отримав від підприємця, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур на землях Дніпропетровщини хабар у сумі 10 тисяч доларів США.

За таку винагороду посадовець обіцяв не складати протокол про адміністративне правопорушення та акт про порушення земельного законодавства, зокрема через нецільове використання земельних ділянок.

Санкція статті (ч. 3 ст. 368 КК України), за якою підозрюється посадовець, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Процесуальне керівництво здійснює Офісу Генерального прокурора, оперативний супровід — СБУ.

ДБР