Посадовець Держгеокадастру за $10 тис. «закрив очі» на порушення

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру посадовій особі одного із відділів Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області.

За даними слідства, посадовець вимагав та отримав від підприємця, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур на землях Дніпропетровщини хабар у сумі 10 тисяч доларів США.

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За таку винагороду посадовець обіцяв не складати протокол про адміністративне правопорушення та акт про порушення земельного законодавства, зокрема через нецільове використання земельних ділянок.

Санкція статті (ч. 3 ст. 368 КК України), за якою підозрюється посадовець, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Процесуальне керівництво здійснює Офісу Генерального прокурора, оперативний супровід — СБУ.

ДБР

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