Посадовець держпідприємства вимагав і отримав ₴19 тис. за необлікований відпуск паливної сировини
Під процесуальним керівництвом прокурорів Кременецької окружної прокуратури на вимаганні та отриманні 19 тис грн неправомірної вигоди викрито службову особу держпідприємства, що спеціалізується на видобутку корисних копалин ( ч. 3 ст. 368 КК України).
За версією слідства, посадовець вимагав від місцевого мешканця кошти за відпуск йому поза бухгалтерським обліком та заниженою вартістю корисних копалин місцевого значення. При одержанні частини обіцяної суми – 14,5 тис грн його затримали правоохоронці у порядку ст. 208 КПК України.
Всупереч тому, що у вказаного державного підприємства наявний борг понад 4 млн гривень, у томі числі з виплати заробітної плати працівникам, затриманий посадовець не мав наміру сплачувати кошти від реалізації корисних копалин на рахунок підприємства.
Йому оголошено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу і відсторонення від посади.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Кременецьким РВП ГУНП в області за оперативного супроводу УСР в Тернопільській області ДСР НП України.
Пресслужба Тернопільської обласної прокуратуриTweet