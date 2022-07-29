Посадовець держпідприємства вимагав і отримав ₴19 тис. за необлікований відпуск паливної сировини

Під процесуальним керівництвом прокурорів Кременецької окружної прокуратури на вимаганні та отриманні 19 тис грн неправомірної вигоди викрито службову особу держпідприємства, що спеціалізується на видобутку корисних копалин ( ч. 3 ст. 368 КК України).

За версією слідства, посадовець вимагав від місцевого мешканця кошти за відпуск йому поза бухгалтерським обліком та заниженою вартістю корисних копалин місцевого значення. При одержанні частини обіцяної суми – 14,5 тис грн його затримали правоохоронці у порядку ст. 208 КПК України.

Всупереч тому, що у вказаного державного підприємства наявний борг понад 4 млн гривень, у томі числі з виплати заробітної плати працівникам, затриманий посадовець не мав наміру сплачувати кошти від реалізації корисних копалин на рахунок підприємства.

Йому оголошено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу і відсторонення від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Кременецьким РВП ГУНП в області за оперативного супроводу УСР в Тернопільській області ДСР НП України.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури