Посадовець Херсонської ОВА та його спільники привласнили понад 300 га сільськогосподарських земель

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру посадовцю Департаменту сільського господарства Херсонської ОВА та двом його спільникам у шахрайстві та використанні підроблених документів (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, посадовець ХОВА організував схему незаконного заволодіння земельними ділянками сільськогосподарського призначення на території Тягинської громади загальною площею понад 300 гектарів, вартістю понад 17 млн грн. Для реалізації злочинного задуму він залучив двох спільників.

У червні 2024 року на підставі підроблених довідок та державних актів підозрювані зареєстрували у ЦНАП право власності на п’ять земельних ділянок на підставних осіб.

З метою приховування фактів заволодіння землею вказана група осіб восени через нотаріально завірені заяви та землевпорядне підприємство виготовили технічну документацію на поділ кожної з ділянок на дві. У результаті було сформовано десять нових земельних ділянок із присвоєнням їм окремих кадастрових номерів.

Втім, замаскувати протиправну шахрайську схему в повному обсязі та здійснити подальший перепродаж земельних ділянок зловмисники не встигли.

Наразі всі земельні ділянки арештовані. Прокуратура вживає заходів представницького характеру для їх повернення у власність держави.

Підозрюваним обрано запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Досудове розслідування здійснює ГУНП в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора