Посадовець із Закарпаття реалізовував цінну деревину як… дешеві дрова

Для прикриття злочинної діяльності документи про транспортування деревини були оформлені імені комерційної структури, що контролюється підозрюваним. За скоєне йому може загрожувати до шести років вʼязниці.

Викрили оборудку з деревиною оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції спільно з ДБР. За даними правоохоронців, посадовець налагодив продаж дубової деревини класів А, В і С підприємствам, які не мали на це законних підстав. Як спільників залучив підлеглих, знайомих та підконтрольні підприємства.

Підлеглі працівники за вказівкою керівника робили документи про нібито продаж комерційним структурам деревини нижчого сорту – класу D.

Окрім того, правоохоронці зʼясували, що свого часу організатор оборудки створив підприємство, де формальними власниками були його люди. Власне для прикриття махінацій з деревиною документи про транспортування деревини оформлювались від імені цієї комерційної структури.

Втім низка працівників лісництва відмовились виконувати злочинні вказівки та звернулись до правоохоронних органів.

На підставі зібраних доказів начальникові Берегівського надлісництва повідомлено підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Сума завданих збитків становить майже один мільйон гривень.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади.

Заходи з викриття та документування поводилися за участі працівників карного розшуку ГУНП та за сприянням Департаменту безпеки ДП «Ліси України». Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Закарпатської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України