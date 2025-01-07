Посадовець КМДА та його спільники під час війни розікрали понад ₴6 млн. на закупівлях до карет «швидкої»

Служба безпеки України спільно зі слідчими Національної поліції ліквідувала ще одну злочинну схему у Київській міській державній адміністрації (КМДА). За результатами комплексних заходів затримано посадовця комунальної організації «Київмедспецтранс» КМДА і чотирьох його спільників, які підозрюються у розкраданні понад 6 млн грн.

За матеріалами справи, фігуранти привласнили кошти, які призначалися на закупівлю автомобільних запчастин для карет швидкої медичної допомоги.

Як встановило розслідування, злочинну оборудку під час воєнного стану організував начальник служби матеріально-технічного забезпечення Київмедспецтрансу КМДА.

Він залучив до схеми 3-х директорів підконтрольних приватних підприємств та їхнього бухгалтера.

Зокрема, члени організованої групи разом розробили план заволодіння бюджетними грошима, розподілили між собою ролі та чітко дотримувалися злочинного задуму.

За матеріалами справи, посадовець Київмедспецтрансу сформував завищену вартість тендерної закупівлі і до участі в конкурсі допустив винятково підконтрольні фірми, які і виграли тендер.

У подальшому підприємці постачали запасні частини для карет швидкої медичної допомоги за завищеними цінами, а надприбуток виводили на свої рахунки.

Проведені судові економічні експертизи встановили необґрунтоване завищення цін на понад 6 млн грн.

Під час розслідування було також з’ясовано, що для уникнення кримінальної відповідальності організатора схеми, начальника служби матеріально-технічного забезпечення, було переведено на нижчу посаду.

На підставі зібраних доказів посадовцю комунальної організації КМДА і чотирьом його спільникам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України відповідно до вчинених злочинів:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, у великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою);

ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 3 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 366 (службове підроблення).

Вирішується питання про обрання зловмисникам міри запобіжного заходу.

Санкція статей передбачає до 12 років тюремного ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна.

Заходи із викриття та документування здійснювали співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури.

Служба безпеки України