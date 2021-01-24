Посадовець «Львівської залізниці» відшкодує 412 тис. грн за незаконний майнінг криптовалюти

Суд звільнив від тюремного ув’язнення екс-посадовця «Львівської залізниці» Володимира Гавронського, що крав електроенергію для майнінгу криптовалюти у одному з підрозділів залізниці на Тернопільщині. Однак він має відшкодувати «Укрзалізниці» 412 тис. грн збитків за крадену електрику.

У 2019 році Володимир Гавронський був заступником начальника підрозділу «Львівська дистанція захисних лісонасаджень», що входить до «Львівської залізниці». У його обов’язки входила організація вирубки лісу біля залізниці, в його розпорядження також перебували гаражі та автобаза.

У одному з цих приміщень протягом червня – листопада 2019 року він нехаконно під’єднав до електромережі залізниці 100 комп’ютерів, аби майнити криптовалюту. Використовуючи магніт, він крав електрику підприємства. Скільки залізничнику вдалось заробити на майнінгу криптовалюти невідомо.

У жовтні 2020 року суддя Тернопільського міськрайонного суду Петро Гуменний визнав Володимира Гавронського винним у крадіжці електрики залізниці та призначив рік тюрми. Його також зобов’язали сплатити 333 тис. грн завданих збитків «Укрзалізниці».

Однак наприкінці грудня 2020 року Тернопільський апеляційний суд звільнив Володимира Гавронського від тюремного ув’язнення та призначив покарання у вигляді року іспитового терміну. Протягом цього часу він має повідомляти про зміну свого місця праці чи житла, періодично з’являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації. Апеляційний суд також повністю задовольнив скаргу «Укрзалізниці», збільшивши суму відшкодування до 412 тис. грн.

Додамо, що зараз Володимир Гавронський є безробітним, він уже не працює у «Львівській залізниці». // Вартові еспресо