Посадовець міськради на Тернопільщині вчиняв шахрайства щодо ветеранів та учасників бойових дій
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо чиновника міської ради Зборова за фактом шахрайських дій (стаття 190 Кримінального кодексу України), вчинених щодо ветеранів війни та учасників бойових дій в умовах воєнного стану.
За попередніми даними, посадовець пропонував ветеранам допомогу за обласною програмою «Турбота», однак ставив умову про те, що частину коштів потрібно було повернути йому. У результаті гроші, призначені для лікування захисників, потрапляли у кишеню чиновника. На даний час встановлено щонайменше три випадки привласнення великих сум грошей – від 17 до 38 тисяч гривень.
Поліцейські звертаються до всіх, у кого посадовець вимагав «ділитися» грошима, звертатися в слідче управління ГУНП в Тернопільській області. Контактний телефон 0352 27-12-86.
Тривають слідчі дії.
Відділ комунікації поліції Тернопільської областіTweet