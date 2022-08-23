Посадовець намагався заволодіти ділянкою дитячого оздоровчого табору у Пущі-Водиці вартістю ₴27 млн.

Ювенальними прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру посадовцю за фактом замаху на заволодіння земельною ділянкою рекреаційного призначення вартістю майже 27 мільйонів гривень.

Слідством встановлено, що директор одного з столичних товариств разом зі спільниками розробив злочинну схему заволодіння земельною ділянкою площею 4 га, яка розташована на території Пущі Водиці та належить до комунальної власності.

Для реалізації злочинного наміру посадовець використав договір оренди землі, укладений з Київрадою ще у 2007 році. Згідно документу товариство отримало у користування цю земельну ділянку для реконструкції та експлуатації майнового комплексу дитячого оздоровчого табору, який на ній розташований.

Однак, в порушення умов договору підприємець замовив проектну документацію, отримав дозволи та почав будівництво на цій території клубного містечка із 34 окремими житловими котеджами, які мав намір продати.

Будівництво цих котеджів та введення їх в експлуатацію також дозволило б учасникам схеми заволодіти вказаною земельною ділянкою.

Завдяки втручанню прокуратури злочинний намір на заволодіння земельною ділянкою не був реалізований, оскільки недобудовані об’єкти нерухомості та вказана земельна ділянка за клопотанням прокуратури була передана в управління АРМА, а на вказані об’єкти накладено арешт.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України (закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб).

Встановлюються інші особи, які причетні до злочину, для притягнення їх до відповідальності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура