Посадовець Національної академії наук підозрюється у вимаганні ₴72 тис. за оренду приміщення

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру посадовцю ДП Національної академії наук України за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, керівник структурного підрозділу ДП НАН України висунув вимогу громадянину Польщі, який здійснює господарську діяльність у столиці, про передачу 72 тис. грн за укладення договору оренди приміщення, що перебуває у віданні державного підприємства.

Також підозрюваний висунув вимогу надавати йому щомісяця 20 тис. грн за безперешкодне користування орендованим приміщенням.

У ході контролю за вчиненням злочину посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання неправомірної вигоди у сумі 72 тис. грн.

За місцем роботи затриманого проведено обшуки.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідство триває.

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Подільського УП ГУН у м. Києві за матеріалами ГУСБ України в м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури