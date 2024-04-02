Посадовець патрульної поліції вимагав 15 тис. доларів за сприяння у знятті з військового обліку

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру заступнику командира роти одного з батальйонів полку патрульної поліції в Київській області за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вимагав від мешканця Київщини 15 тисяч доларів США. За цю суму правоохоронець обіцяв вплинути на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки задля зняття чоловіка з військового обліку для вільного перетину державного кордону.

Відразу після одержання грошових коштів підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованим в місті Києві за оперативного супроводу ГУ СБУ у місті Києві та Київській області та Київського обласного управління Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура