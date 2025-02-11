Посадовець ТЦК за гроші допомагав чоловікам втекти з військкомату та військовим, яких повернули з СЗЧ – зробити це знову

Працівники ДБР затримали інструктора відділення рекрутингу Мукачівського РТЦК та СП.

Чоловіків, які прибули до ТЦК для мобілізації, але не бажали служити, він потайки виводив за межі установи. Вартість такої послуги становила $3-4 тис., які йому приносили родичі чи знайомі військовозобов’язаних.

Також за $4-5 тис. він допомагав військовослужбовцям, які щойно повернулися із СЗЧ, знову утікати із батальйону резерву. Під час приватних розмов із бійцями він схиляв їх до повторної втечі. Він запевняв їх, що покаже шлях, яким можна вийти за розташування частини в обхід патрулів, де втікачів чекатиме його знайомий. Фігурант обіцяв, що останній власним автомобілем доставить їх у безпечні локації.

За такою схемою місце несення служби залишили щонайменше 5 військовослужбовців.

ДБР затримало інструктора під час передачі $10 000.

Державне бюро розслідувань