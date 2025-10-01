Посадовець вимагав від підприємця щомісячні хабарі за «дозвіл» на незаконне розміщення торговельних точок у столиці

Посадовець Голосіївської держадміністрації пообіцяв бізнесмену не перешкоджати незаконній роботі його шести торговельних точок в обмін на грошову винагороду. За вчинене йому загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Корупційну схему викрили слідчі Солом’янського управління поліції за оперативного супроводу Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

В ході слідства встановлено, що головний спеціаліст відділу контролю за благоустроєм Голосіївської районної державної адміністрації вимагав від одного з підприємців щомісяця неправомірну вигоду в обмін на незаконне розміщення шести торговельних точок в Солом’янському та Голосіївському районах.

Зокрема, для маскування оборудки частину грошей він вимагав перекази на банківські рахунки третіх осіб під виглядом благодійних внесків.

Втім, під час отримання частини готівкових коштів, слідчі Солом’янського управління поліції за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили службовцю про підозру за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання службовою особою неправомірної вигоди.

Санкція статті передбачає покарання до чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва