Посадовець з Дніпровської РДА, що здав до ломбарду генератор, подарований благодійниками, отримав 5 років в’язнення

За підтримання публічного обвинувачення Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва колишнього в.о. директора Центру по роботі з дітьми та молоддю Дніпровського району м. Києва судом визнано винним у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

Прокурор у суді довів, що у період 2022 – 2023 років під час блекаутів через російські обстріли, міжнародні партнери надали Дніпровській РДА генератори як гуманітарну допомогу. З них 9 генераторів були передані Центру по роботі з дітьми та молоддю Дніпровського району м. Києва.

Директор Центру розподілив 8 генераторів на потреби закладу, а один – залишив собі. У подальшому вказаний генератор вартістю понад 33 тис. грн посадовець здав до ломбарду.

У суді обвинувачений стверджував, що генератором заволодів не як службова особа, а просто вкрав його, оскільки мав ключі від приміщення, де він зберігався.

Таким чином експосадовець намагався уникнути можливого покарання за корупційний злочин, оскільки за крадіжку можна отримати покарання, не пов’язане з реальним позбавленням волі.

Київська міська прокуратура