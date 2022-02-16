Посадовицю та директора ПП у Запоріжжі підозрюють у заволодінні мільйоном бюджетних гривень

Колишня керівниця сільської ради, під час виконання ремонту доріг на території Кам’янсько-Дніпровського району, вступила у змову з підрядником для внесення недостовірних відомостей в офіційні документи. Внаслідок, дороги залишилися не відремонтованими, а місцевому бюджету завдано великої шкоди.

Слідчим слідчого управління ГУНП в Запорізькій області в ході розслідування кримінальних проваджень, встановлено докази, достатні для повідомлення про підозру фігурантам у вчиненні ряду правопорушень.

За даними досудового розслідування, жінка 1957 року народження, обіймаючи посаду сільського голови в Кам’янсько-Дніпровському районі у змові з директором приватного підприємства, вчинили дії, спрямовані на заволодіння коштами місцевого бюджету.

Зловживаючи своїм службовим становищем, посадовиця і керівник ТОВ – підрядник за угодою, достовірно знаючи, що ремонт доріг здійснено не в повному обсязі, оформили та підписали акти виконання робіт. Таким чином, правопорушники привласнили бюджетні кошти, виділені на оплату повного комплексу робіт, чим спричинили матеріальну шкоду на суму понад мільйон гривень.

Зараз слідчим поліції за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.); ч. 4 та ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Директорові приватного підприємства повідомлено про підозру за такими ж статтями, як і у спільниці. На додачу, за зібраними слідством матеріалами, йому повідомлено про скоєння злочину, визначеного у ч.2 ст.209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання для підозрюваних запобіжних заходів.

Відділ комунікації поліції Запорізької області