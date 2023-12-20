Посадовці черкаського навчального закладу наживалися на благодійних внесках студентів

За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох жителів м. Черкаси, яким інкриміновано зловживання своїм службовим становищем, в результаті чого завдано матеріальних збитків навчальному закладу (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

Слідством встановлено, що директор одного з державних навчальних закладів м. Черкаси організував злочинну групу, переслідуючи мету протиправного використання необлікованих готівкових коштів навчального закладу.

Під його керівництвом підлеглі працівники упродовж 2019-2023 років одержували від здобувачів освіти кошти як благодійні внески та спонсорську допомогу.

Потім одержані від студентів кошти, поза офіційним обліком, витрачали на різні потреби, у тому числі на особисті.

Таким чином, зловживаючи службовим становищем, посадові особи спричинили матеріальних збитків державному навчальному закладу на загальну суму понад 360 тисяч гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Черкаського РУП та слідчого управління ГУНП в Черкаській області, оперативний супровід – співробітники УСР в Черкаській області ДСР НПУ та Управління СБУ в Черкаській області.

У разі доведення вини членам злочинної групи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури