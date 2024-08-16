Посадовці Держгеокадастру на Миколаївщині видавали безкоштовні довідки за хабарі

За процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури повідомлено про підозру посадовим особам одного з відділів управління надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у Миколаївській області за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст.368 КК України).

За даними слідства, заступник начальника відділу за попередньою змовою з начальником відділу та державним кадастровим реєстратором у січні-березні 2023 року отримали неправомірну вигоду від сертифікованих інженерів землевпорядників, які діяли від імені замовників, за послуги які надаються управлянням Держгеокадастру безоплатно.

У ході досудового розслідування встановлено 9 фактів вчинення протиправної діяльності. Розмір неправомірної вигоди складає понад 40 тисяч гривень.

Досудове розслідування здійснюється ВП №5 МРУП ГУНП в Миколаївській області, оперативний супровід – УСР в Миколаївській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура