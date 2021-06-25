Посадовці Донецького Геокадарстру хотіли незаконно приватизувати землі на ₴4,5 млн.
На Донеччині СБУ запобігла незаконній приватизації державних земель. Колишні та діючі посадовці Держгеокадастру вивели з власності України понад 150 га землі. Орієнтовна вартість земельних ділянок становить понад 4,5 млн грн.
Контррозвідники та кіберфахівці СБУ встановили, що зловмисники вносили неправдиві дані учасників АТО/ООС, без їх відома, до відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем Держгеокадастру. Потім передавали виділені земельні ділянки третім особам.
Правоохоронці провели обшуки в робочих кабінетах фігурантів та за місцями їхнього проживання у Краматорську і Маріуполі. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку та документацію, які свідчать про незаконне відчуження земель, і буде долучена до матеріалів справи.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 363 Кримінального кодексу України.
Наразі триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної схеми.
Заходи із викриття проводилися спільно із слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.Tweet