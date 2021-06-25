Посадовці Донецького Геокадарстру хотіли незаконно приватизувати землі на ₴4,5 млн.

На Донеччині СБУ запобігла незаконній приватизації державних земель. Колишні та діючі посадовці Держгеокадастру вивели з власності України понад 150 га землі. Орієнтовна вартість земельних ділянок становить понад 4,5 млн грн.

Контррозвідники та кіберфахівці СБУ встановили, що зловмисники вносили неправдиві дані учасників АТО/ООС, без їх відома, до відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем Держгеокадастру. Потім передавали виділені земельні ділянки третім особам.

Правоохоронці провели обшуки в робочих кабінетах фігурантів та за місцями їхнього проживання у Краматорську і Маріуполі. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку та документацію, які свідчать про незаконне відчуження земель, і буде долучена до матеріалів справи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 363 Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної схеми.

Заходи із викриття проводилися спільно із слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

СБУ