Посадовці Калуської міськради погоджували дозволи на будівельні роботи за «винагороду»

Начальник одного з управлінь міськради у змові з начальником відділу налагодили схему систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян. Вони обіцяли погодити дозвільні документи у сфері архітектури та містобудування за «винагороду» — від 1 000 до 3 000 доларів США.

Викрили посадовців оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області разом із колегами-правоохоронцями. Зокрема вони встановили, що зловмисники вимагали 30 тис. грн від громадянина за дозвіл на будівництво гаражних боксів у місті Калуші.

Учора, 21 квітня, начальника відділу міськради поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України прямо в його службовому кабінеті. Посадовець якраз отримував частину неправомірної вигоди – 500 доларів США.

Наразі слідчо-оперативні заходи тривають. Вирішується питання щодо повідомлення підозри обом фігурантам за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України